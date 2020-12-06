В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах

БОГОТА, 6 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах в парламент началось в воскресенье в Венесуэле. Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника мск).

Венесуэльцам предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Вместе с тем, отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.

Левые партии будут представлены двумя блоками. Сторонников действующего президента Николаса Мадуро представляет альянс "Великий патриотический полюс", в который входит Единая социалистическая партия Венесуэлы. Вторая коалиция - "Народная революционная альтернатива", в которую входят бывшие союзники Мадуро, в том числе Коммунистическая партия Венесуэлы. Это объединение критикует действующую власть за коррупцию и долларизацию экономики.

Власти США уже дали понять, что не намерены признавать итоги выборов в Венесуэле, так как заранее считают их нечестными. Такую же позицию высказали Эквадор, Колумбия и Испания. Евросоюз ранее призывал правительство Венесуэлы перенести выборы на более поздний срок, чтобы установить диалог между властями и оппозицией и обеспечить присутствие большего числа международных наблюдателей.

В конце октября Мадуро заявил, что на выборах будут присутствовать более 300 наблюдателей от различных стран и международных организаций. В состав российской делегации вошли представители парламентских фракций Госдумы.