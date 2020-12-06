Минский метрополитен возобновил работу в штатном режиме

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Минский метрополитен заработал в штатном режиме после закрытия нескольких станций в воскресенье в день проведения акций протеста.

"По состоянию на 12:15 (совпадает с мск - прим. ТАСС) все ранее закрытые станции метро вновь доступны для пассажиров", - сообщило агентство "Минск-новости" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Ранее метрополитен сообщил, что в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты на вход и выход несколько станций. В частности, временно не работали станции "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига".

В воскресенье в Минске началась акция протеста "Марш воли". Протестующие в полдень начали собираться в своих дворах, они намерены выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. Силовики взяли утром под контроль центр и другие районы белорусской столицы.