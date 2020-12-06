Санду призвала правительство уйти в отставку, чтобы провести выборы парламента

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику немедленно уйти в отставку, чтобы открыть дорогу к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.

"Этот парламент должен уйти. И самый короткий путь - отставка правительства", - сказала она в воскресенье на митинге своих сторонников на площади Великого Национального собрания. Санду обвинила нынешнее правительство и парламент в коррупции. "Это протест граждан, которые хотят перемен, против тех, кто хочет продолжать грабить государство", - заявила она, отметив, что действующий президент Игорь Додон пытается удержать власть.

"Додон пытается разжечь огонь, спровоцировать хаос, усугубить кризис, пытается сделать жизнь людей еще хуже. Принятые их (сторонников Додона - прим. ТАСС) большинством в парламенте в последние дни законы угрожают безопасности государства. Они лишают президента возможности бороться с коррупцией. Они ставят под угрозу бюджет страны", - подчеркнула избранный президент. С подобными лозунгами и призывами выступили вице-спикер парламента Александр Слусарь, депутат партии Санду Игорь Гросу и другие активисты.

Санду обвинила действующего главу государства в попытке узурпировать власть с помощью правительства и парламента. "Игнорируя ваш голос на выборах президента, Додон создал позорное большинство в парламенте из Партии социалистов [Республики Молдова] и партии "Шор". Оно создано из депутатов, которые участвовали в краже миллиарда, из депутатов, которые трижды перебежали за один мандат, из депутатов, которые служат Додону, а не народу", - сказала она.

Санду подвергла критике принятый на этой неделе парламентом пакет законов, которые укрепляют статус русского языка, снимают введенные ранее ограничения на телевещание российских каналов. Депутаты также расширили полномочия властей Гагаузской автономии и перевели в свое подчинение спецслужбы под предлогом, что у Санду есть гражданство Румынии. Также было решено отменить выделение территории бывшего республиканского стадиона для строительства нового посольства США.

"Эти законы разделяют страну. Когда люди умирают от голода, они принимают законы о языке, которые могут оставить нас без внешнего финансирования. Они сокращают полномочия президента, чтобы лишить возможности бороться с коррупцией. Это парламентское большинство - позорно, принимает законы с нарушением конституции. Додон пытается поджечь всю страну. Он пытается спровоцировать хаос, кризис, удержать страну в международной изоляции", - заявила Санду, обратившись к собравшимся и на русском языке. По ее словам, на выборах президента народ Молдавии однозначно высказался за перемены, свободу и справедливость. "Мы хотим, чтобы Молдова развивалась, чтобы все воры сели в тюрьму, а граждане страны жили в мире и согласии", - подчеркнула избранный президент.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к обеду на площади собралось около 2-3 тыс. человек, хотя к участию в митинге призвали своих сторонников лидер "Нашей партии", мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый, главы Демократической партии Молдовы, которую возглавляет экс-премьер Павел Филип, "Платформы "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе и других оппозиционных формирований. Полиция не вмешивается в действия демонстрантов, хотя в Молдавии запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек из-за ухудшившейся эпидемической ситуации в связи с коронавирусом. С началом декабря в республике вернулись к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения - были вновь закрыты театры и кинотеатры, жителей обязали носить защитные маски во всех общественных местах. Людям старше 63 лет разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами.

Фермеры присоединились к протестующим

Молдавские правоохранители не пустили в Кишинев группу фермеров, направлявшихся на тракторах в город для принятия участия в митинге сторонников избранного президента Майи Санду.

"На въезде в Кишинев полиция остановила несколько десятков фермеров, которые приехали на тракторах. Они вынуждены были оставить их на окраине города, чтобы присоединиться к протестующим в центре столицы", - сообщил в воскресенье молдавский телеканал Publika.

В минувшую среду молдавские фермеры провели в Кишиневе акцию протеста против повышения НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Они настаивают, что правительство и парламент должны оказать помощь аграриям, которые пострадали из-за сильной засухи, и предупредили, что если власти не отреагируют на их требования, то они устроят более массовый протест.