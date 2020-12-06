В Минске начались отдельные задержания участников акции протеста

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в Минске в воскресенье в жилых районах Брилевичи и Лебяжий во время воскресной акции протеста "Марш воли". Об этом сообщает белорусский портал Onliner .

"Около 12:00 в разных районах города минчане начали собираться во дворах. Поступают сообщения о первых разгонах. Так, несколько автобусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота, где начинала формироваться колонна жителей Брилевичей. Люди начали разбегаться по дворам, кого-то задержали", - сообщает портал.

Очевидцы также рассказывают о задержаниях в районе Лебяжий, где бойцы ОМОН разогнали группу демонстрантов. При этом задержали 7-10 человек. Задержания проходили также на улицах Столетова, Жуковского и на окраине Минска в районе Степянка.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома корреспонденту ТАСС сказали, что пока не комментируют происходящее в воскресенье в столице. "Вся информация будет предоставлена после завершения несанкционированной акции", - сообщил официальный представитель ГУВД Роман Лашкевич.

Собравшиеся в минских дворах колонны различной численностью, от нескольких десятков до нескольких сот человек, начали шествие в своих районах под бело-красно-белой символикой, они скандируют "Живе Беларусь".