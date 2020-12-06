Умер экс-президент Уругвая Табаре Васкес

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Уругвая Табаре Васкес умер в воскресенье в возрасте 80 лет. Об этом сообщила в Twitter политическая коалиция "Широкий фронт", членом которой являлся бывший глава государства.

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего почетного президента Табаре Васкеса", - говорится в заявлении. Как сообщил "Широкий фронт", из-за пандемии прощание с экс-президентом и похороны пройдут в семейном кругу. "Мы призываем следить за ними и следованием кортежа из дома по СМИ", - отмечается в сообщении.

По словам семьи Васкеса, причиной его смерти стало "онкологическое заболевание".

В августе прошлого года Васкес, который сам по профессии является врачом-онкологом, сообщил, что у него обнаружена злокачественная опухоль в легком. Несмотря на назначенный ему курс лучевой терапии, экс-глава государства продолжал выполнять обязанности в обычном режиме.

Васкес во второй раз вступил в должность президента Уругвая в марте 2015 года. Его первый мандат продлился с 2005 по 2010 год. 1 марта 2020 года он передал управление страной новому президенту Луису Лакалье Поу.