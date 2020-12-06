Журналистов "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад" отпустили из РУВД в Минске

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Корреспонденты информационных агентств "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад", которые были задержаны в Минске во время освещения воскресной несанкционированной акции протеста, отпущены из Заводского РУВД белорусской столицы. Об этом сообщила ТАСС по телефону одна из журналисток.

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"Нас доставили в Заводское РУВД, после проверки документов отпустили", - сказала она.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно при освещении акции протеста задержали и доставили в милицию корреспондентов агентства БелаПАН Марину Хоревич и Сергея Людкевича.

Как сообщил на своем сайте незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна", к настоящему времени в Белоруссии в ходе акций протеста задержано более 40 человек.