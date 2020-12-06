{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Журналистов "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад" отпустили из РУВД в Минске

По данным правозащитников, в ходе акций протеста задержали более 40 человек

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Корреспонденты информационных агентств "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад", которые были задержаны в Минске во время освещения воскресной несанкционированной акции протеста, отпущены из Заводского РУВД белорусской столицы. Об этом сообщила ТАСС по телефону одна из журналисток.

На эту тему
Как развивался политический кризис в Белоруссии

"Нас доставили в Заводское РУВД, после проверки документов отпустили", - сказала она.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно при освещении акции протеста задержали и доставили в милицию корреспондентов агентства БелаПАН Марину Хоревич и Сергея Людкевича.

Как сообщил на своем сайте незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна", к настоящему времени в Белоруссии в ходе акций протеста задержано более 40 человек.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
В Испании в День конституции прошли акции в защиту основного закона страны
В каталонской столице к акции присоединился лидер "Вокс" Сантьяго Абаскаль
Читать полностью