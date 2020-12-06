Протестующие в Кишиневе призвали к досрочным выборам в парламент

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии должно срочно подать в отставку, чтобы дать возможность распустить парламент и провести его досрочные выборы. Об этом говорится в резолюции, которую приняли в Кишиневе участники митинга в поддержку избранного президента Майи Санду.

"Требуем срочной отставки правительства Иона Кику, который несет ответственность за ухудшение ситуации в экономике и социальной жизни, продвигает коррупционные схемы, а население продолжает бедствовать. Парламент должен быть срочно распущен согласно нормам конституции. Требуем проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в документе. В нем отмечено, что, победив на выборах президента, Санду "получила мандат борьбы против коррупции, нищеты" с тем, чтобы "вывести Молдову из международной изоляции, преодолеть кризис в экономике и здравоохранении".

В резолюции содержится требование "аннулировать пакет законов", который принял на этой неделе парламент Молдавии, так как, по мнению организаторов протеста, они "сокращают полномочия президента и препятствуют европейскому курсу страны". "Оставляем за собой право предпринять все конституционные возможности, законные и легитимные, соответствующие международному праву, против узурпации власти. Этот митинг - последнее предупреждение", - отмечается в документе.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, после принятия резолюции участники митинга, который прошел мирно, разошлись. Хотя к участию в нем призвали своих сторонников лидер "Нашей партии", мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый, главы Демократической партии Молдовы и "Платформы "Достоинство и правда" экс-премьер Павел Филип и Андрей Нэстасе соответственно, а также других оппозиционных формирований, он получился малочисленным. Выступавшие со сцены организаторы отметили, что в нем приняли участие от 8 до 50 тыс. человек. Однако на снимках с дрона, запущенного полицией, видно, что участников было не более 2-3 тыс. Полиция не вмешивалась в действия демонстрантов, хотя в Молдавии запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек из-за ухудшившейся эпидемической ситуации в связи с коронавирусом.

На этой неделе противоречия между властью и оппозицией накалились после того, как поддерживающая действующего президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова при поддержке ряда депутатов утвердила вывод из подчинения Санду Службы информации и безопасности под предлогом того, что у нее гражданство Румынии. Депутаты также одобрили в первом чтении отмену ограничений в отношении русского языка и российских телеканалов, которые были введены ранее проевропейскими политиками. В первом чтении также одобрен пакет законов, который призван уточнить полномочия Гагаузской автономии и урегулировать конфликт между Кишиневом и этим регионом.