Протестные акции проходят в отдаленных от центра районах Минска

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Акции протеста продолжаются в воскресенье во многих жилых районах Минска. Как сообщают местные интернет-ресурсы, в этих районах сосредоточено много силовиков.

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Протестующие, которые собирались во дворах, объединяются в колонны разной численности и шествуют по улицам своих районов, им препятствуют правоохранители, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев происходящего, они также выкладывают видео с мест событий.

По данным Telegram-каналов, группы протестующих прошли маршем в районах Уручье, Сухарево, Маяк Минска, Зеленый Луг, в районе символической площади "Перемен" на улице Червякова, люди скандировали "Далучайся" ("Присоединяйся"), "Живе Баларусь". Участники акции проходят маршем по улицам в районах Малиновка, Курасовщина, где-то выстраиваются в пикеты под бело-красно-белой символикой, например, в районе улиц Немига, Захарова, Пулихова, Комаровского рынка и Большого театра.

В районах сосредоточено много силовиков, некоторые с оружием. Появились сообщения от очевидцев, что в разных районах Минска силовики впервые работают со служебными собаками, они были замечены в Малиновке и Уручье. Как пояснила пресс-служба внутренних войск, кинологи в составе патрульных служб привлекаются для охраны общественного порядка, и в этом случае собака выступает только как сдерживающий фактор для человека. Силовики прочесывают дворы, при их появлении люди разбегаются, а затем вновь собираются в группы. Проходят задержания протестующих. По данным правозащитников, задержаны уже более 30 человек.

Также акции протеста проводятся и в других белорусских городах, например в Гродно и Бресте.