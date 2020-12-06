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Кризис в Белоруссии

Правозащитники сообщили о более 60 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Среди задержанных в Гродно остаются двое журналистов

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщили о задержании 64 участников акций протеста оппозиции, проходящих в Минске и других городах страны в воскресенье под названием "Марш воли".

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Незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем сайте список задержанных манифестантов, который постоянно обновляется.

В списках правозащитного центра на 16:00 (совпадает с мск) 64 человека, больше всего задержанных в Минске. Задержания проводились также в Гродно, Бресте и Смолевичах.

Среди задержанных в Гродно остаются двое журналистов - корреспонденты агентства БелаПАН Марина Хоревич и Сергей Людкевич. Двоих корреспондентов информационных агентств "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад", которые были задержаны в Минске, отпустили после проверки документов.

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