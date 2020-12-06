Лидер венесуэльской оппозиции призвал граждан не ходить на парламентские выборы

БОГОТА, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан воздержаться от участия в парламентских выборах и остаться дома.

"Оставайся дома. Сегодня это будет лучшим способом отвергнуть мошенничество [парламентские выборы]", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Голосование на выборах в парламент началось в воскресенье в Венесуэле. Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника мск). Венесуэльцам предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Вместе с тем отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.