В Минске на несанкционированных акциях задержали более 300 человек

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более 300 участников несанкционированных акций задержано в Минске в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Об этом сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - отметил представитель ГУВД, комментарий которого размещен на сайте минской милиции.

По данным ГУВД, в период с 12:00 до 15:00 (совпадает с мск) в различных районах Минска собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. "В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть: проспект Партизанский, улицы Голубева, Есенина и другие места. Приняты меры по пресечению подобных действий", - сказал Купченя.

По его словам, некоторые из задержанных граждан ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Как уточнил Купченя, за указанные правонарушения предусматривается до 30 суток ареста. "Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции", - предупредил представитель ГУВД. Он также проинформировал, что в течение истекшей недели было установлено более 80 граждан, которые ранее принимали участие в несанкционированных мероприятиях, но не были задержаны в момент проведения акций.

По данным правозащитников, задержания участников протестных акций проходили также и в других населенных пунктах Белоруссии. Как сообщает сайт незарегистрированного правозащитного центра "Весна", к настоящему времени известны фамилии 182 задержанных. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в ходе воскресных акций были задержаны несколько представителей СМИ, которых после проверки документов отпустили.

120-й день протестов

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, которые идут уже 120 дней, власти требуют прекратить незаконные акции. После президентских выборов в Белоруссии были задержаны более 30 тыс. участников протестов, в основном все они были подвергнуты административным арестам и штрафам. Также в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.