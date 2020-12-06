Уволенный Трампом глава агентства по кибербезопасности США призвал его признать поражение

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Уволенный действующим президентом США Дональдом Трампом глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс призвал американского лидера признать поражение на прошедших выборах, поскольку отказ сделать это подрывает доверие к американской избирательной системе.

"Пришло время руководству [страны], тем, кто занимается национальной безопасностью, а также Республиканской партии взять и признать результаты и двигаться дальше. Мы не может позволить себе, чтобы это продолжалось. Уж точно [нельзя позволить], чтобы это продолжалось после 20 января (даты инаугурации нового избранного президента США - прим. ТАСС), уж точно не следующие четыре года. Подобное движение в защиту "проигранного дела" будет чудовищно разрушительно для демократии", - сказал он в воскресенье в интервью телекомпании CBS. "Я думаю, что это подрывает доверие к демократии и выборам", - пояснил Кребс.

По мнению бывшего главы ведомства, занимавшегося обеспечением безопасности выборов, победа демократа Джозефа Байдена очевидна. При этом в субботу на своей странице в Twitter Кребс также предположил, что Трамп, отказываясь согласиться с объявленными результатами голосования, проводит "активную, скоординированную компанию по дезинформации с целью подорвать доверие к выборам".

"Я не знаю, намеренно ли это или же это умышленное игнорирование фактов, но результаты выборов 2020 года ясны. Ключевые штаты очевидным образом утвердили результаты в последние несколько дней и продолжают их утверждать в преддверии голосования коллегии выборщиков 14 декабря. Выборы завершены - нам надо готовиться к 20 января и новой администрации", - пояснил он в интервью CBS свою запись в Twitter.

Увольнение Кребса

Трамп ранее уволил Кребса, отметив, что недоволен его заявлениями об отсутствии нарушений на выборах.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Кребс ожидает увольнения. Агентство утверждало, что в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который агентство по кибербезопасности запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации, связанной с избирательным процессом. В частности, на этом портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах являются ложными. Белый дом якобы требовал удалить или изменить эти данные на сайте, однако сотрудники агентства отказались это сделать.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Байден объявил о своей победе. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало его избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.