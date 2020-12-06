Митинг оппозиции в столице Молдавии собрал 5 тыс. человек

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек в воскресенье приняли участие в митинге, который организовали в центре Кишинева избранный президент Молдавии Майя Санду и ряд оппозиционных партий. Об этом сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

"В акции приняли участие около 5 тыс. человек. Полиция благодарит участников за мирный характер акции протеста", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. В полиции также призвали организаторов демонстрации продолжить сотрудничество в случае повторения подобных акций в будущем.

В Молдавии запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Участники митинга не соблюдали обязательную социальную дистанцию, однако полиция не вмешивалась в их действия. В демонстрации принимали участие сторонники Партии действия и солидарности, "Нашей партии", Демократической партии Молдовы, а также "Платформы "Достоинство и правда".

По итогам акции участники приняли резолюцию с требованием об отставке действующего правительства и организации досрочных выборов в парламент. Кроме того, оппозиция настаивает на отмене последних решений депутатов, которые касаются вывода из подчинения президенту Службы информации и безопасности, а также отмены ограничений на использование русского языка. Оппозиция обвинила крупнейшую в стране Партию социалистов Республики Молдова в узурпации власти и пригрозила предпринять против этого "все конституционные и легитимные меры".

Срок полномочий президента страны Игоря Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.