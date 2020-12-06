Мадуро заявил, что в день выборов в Венесуэле надел "часы удачи" от Марадоны

БОГОТА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день выборов депутатов Национальной ассамблеи страны надел часы, которые ранее ему подарил аргентинский футболист Диего Марадона, поскольку они "приносят удачу".

"На мне сегодня часы, которые мне подарил Диего Армандо Марадона. Я их надел, поскольку они приносят удачу. Это для того, чтобы они принесли удачу не только Мадуро, но и всей нашей стране", - сказал политик в эфире телеканала Venezolana de Television.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника мск). Венесуэльцам предстоит избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.