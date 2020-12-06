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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Более 34 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 850 человек вернулись в воскресенье в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев, всего в Нагорный Карабах вернулись более 34 тыс. беженцев. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 859 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 34 тыс. беженцев.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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