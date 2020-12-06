{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помощник Лукашенко заявил, что протестная активность в Белоруссии снижается

По мнению Юрия Караева, "эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит"

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Протестная активность белорусов в декабре значительно снизилась по сравнению с ситуацией в августе. Такое мнение в воскресенье выразил помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

"Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит", - заявил он в эфире телеканала СТВ. По его словам, первоначально сильнейшее воздействие "не дало многим разобраться в ситуации, люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов", а сейчас граждане стали лучше разбираться в происходящем. "Народ хочет, видимо, не только хлеба, но и зрелищ, - продолжил Караев. - Эти люди [протестующие], которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, не могут сформулировать, с чем не согласны. Они есть, и еще какое-то время будут ходить".

По его словам, создается впечатление, что демонстранты "очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста, так как для них [перечисленное] стало привычным наполнением жизни".

Говоря о резонансном инциденте с гибелью минчанина Романа Бондаренко, Караев заявил, что по этому поводу уже много сказано и всем лучше воздержаться от спекуляций по этой теме. "Главным здесь является упокоение души человека. Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому", - добавил он.

В стране уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которая отказалась признавать результаты.

В ночь на 12 ноября Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска с травмами и отеком мозга, после того как неизвестные увезли его на микроавтобусе в этот РУВД с так называемой площади перемен на улице Червякова. Поздно вечером 12 ноября он умер. Следственный комитет республики заявил, что выясняет обстоятельства случившегося.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Полиция Украины открыла два уголовных дела за нарушения на выборах мэра Кривого Рога
В полиции сообщили, что получили 30 сообщений о нарушениях в ходе голосования
Читать полностью