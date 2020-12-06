Помощник Лукашенко заявил, что протестная активность в Белоруссии снижается

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Протестная активность белорусов в декабре значительно снизилась по сравнению с ситуацией в августе. Такое мнение в воскресенье выразил помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

"Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит", - заявил он в эфире телеканала СТВ. По его словам, первоначально сильнейшее воздействие "не дало многим разобраться в ситуации, люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов", а сейчас граждане стали лучше разбираться в происходящем. "Народ хочет, видимо, не только хлеба, но и зрелищ, - продолжил Караев. - Эти люди [протестующие], которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, не могут сформулировать, с чем не согласны. Они есть, и еще какое-то время будут ходить".

По его словам, создается впечатление, что демонстранты "очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста, так как для них [перечисленное] стало привычным наполнением жизни".

Говоря о резонансном инциденте с гибелью минчанина Романа Бондаренко, Караев заявил, что по этому поводу уже много сказано и всем лучше воздержаться от спекуляций по этой теме. "Главным здесь является упокоение души человека. Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому", - добавил он.

В стране уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которая отказалась признавать результаты.

В ночь на 12 ноября Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска с травмами и отеком мозга, после того как неизвестные увезли его на микроавтобусе в этот РУВД с так называемой площади перемен на улице Червякова. Поздно вечером 12 ноября он умер. Следственный комитет республики заявил, что выясняет обстоятельства случившегося.