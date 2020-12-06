Полиция Украины открыла два уголовных дела за нарушения на выборах мэра Кривого Рога

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Украины получила 30 сообщений о нарушениях в ходе голосования во втором туре выборов мэра Кривого Рога. По результатам их рассмотрения открыто два уголовных дела, сообщили в воскресенье в Криворожском отделе полиции.

"По состоянию на 20:00 (21:00 мск) в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлено два административных протокола и открыто два уголовных производства. По другим зарегистрированным материалам будет проведена всесторонняя проверка", - говорится в сообщении на странице в Facebook. "Все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу без нарушений", - добавили в полиции.

На брифинге в штабе партии "Слуга народа", который прошел уже после закрытия участков, сообщили о ряде нарушений, в том числе о "массовом подвозе людей", а также выдаче бюллетеней избирателям без паспортов. В общественной организации "Опора", которая специализируется на наблюдении за выборами, заявили о более чем 90 нарушениях в день голосования.

Как уточнила в эфире телеканала "Украина-24" председатель организации Ольга Айвазовская, явка превысила 30%, что значительно выше, чем было в других городах. "Явка составила 34,6%, статистическая ошибка - 1,4%", - отметила она. Такую активность она пояснила несколькими факторами, среди которых розыгрыш мобильного телефона, а также опубликованное ранее видеообращение с призывом проголосовать президента Украины Владимира Зеленского. Официальные данные ЦИК по явке пока не обнародованы.

В воскресенье в Кривом Роге - родном городе президента Украины Владимира Зеленского - проходил второй тур выборов мэра. Первый состоялся 25 октября. За кресло главы города борются кандидат от президентской партии "Слуга народа", генеральный директор одного из предприятий миллиардера Рината Ахметова Дмитрий Шевчик и член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. Действующий мэр Юрий Вилкул, который победил в первом туре, снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Официальные итоги голосования должны быть опубликованы до следующей пятницы.

Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу фонда "Украинская политика", по состоянию на 18:00 (19:00 мск) Шевчик набрал 51,7% голосов, Павлов - 47,2%.