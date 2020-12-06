Госсекретарь США дал понять, что Вашингтон не признает результаты выборов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что результаты выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы не будут отражать волю народа страны, поскольку при голосовании, согласно его утверждению, были допущены фальсификации.

"Фальсификации на выборах в Венесуэле уже произошли. Результаты, объявленные нелегитимным режимом [Николаса] Мадуро (президента Венесуэлы - прим. ТАСС), не будут отражать волю народа Венесуэлы. То, что происходит сегодня, - это подтасовка и фальсификация, а не выборы", - утверждал он в воскресенье на своей странице в Twitter.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника мск). Венесуэльцам предстоит избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.