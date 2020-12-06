Наблюдатели из России высоко оценили подготовку Венесуэлы к выборам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы основательно подготовились к воскресным выборам в Национальную ассамблею Боливарианской Республики. Такую оценку в беседе с ТАСС по телефону дал глава российской миссии наблюдателей на выборах, зампредседателя Госдумы Игорь Ананских.

"Подготовка на высшем уровне: тотальная компьютеризация процесса. На улицах спокойно, солнечно, люди занимают очередь перед участками и спокойно, с соблюдением 1,5-метровой дистанции в ней стоят. Участки охраняются в связи с возможными сюрпризами от оппозиции, бойкотирующей выборы", - сказал депутат.

Он также отметил активное участие оппозиционных партий страны в борьбе за места в будущем составе парламента. По мнению Ананских, это свидетельствует о крайне низкой поддержке председателя текущего созыва Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. "В выборах согласилось участвовать 80% существующих венесуэльских партий, включая оппозиционные. <...> Более того, на встрече с руководителями крупнейших оппозиционных партий последние нам подтвердили, что каких-либо препятствий для агитации в преддверии выборов у них не было", - заявил глава делегации.

Уровень и география представительства иностранных наблюдателей на выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы свидетельствуют о провале международных попыток изоляции Боливарианской Республики, считает Ананских.

"Что касается географии иностранного наблюдения за выборами, то она поражает: это Китай, ЮАР, Индия, Иран, Турция, США, Колумбия, Боливия, Гватемала, Эквадор, Аргентина, Чили, Парагвай. В общем, "международная изоляция" Венесуэлы, идею которой продвигает местная оппозиция, разбивается о простые факты реальности. Уровень тоже поражает: здесь как действующие, так и бывшие руководители исполнительной и законодательной ветвей власти, парламентарии, представители интеллигенции", - сообщил депутат.

По его мнению, заведомое непризнание результатов народного волеизъявления "идет в русле политики по созданию иллюзии двоевластия в стране" и наличия у председателя текущего созыва парламента, оппозиционера Хуана Гуайдо, поддержки. О несостоятельности изоляции, как полагает депутат, говорит и широкое участие в выборах национальной оппозиции, уверенной в том, что кризис "можно и нужно решать демократическим путем".

О выборах

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника мск). Венесуэльцам предстоит избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.

Наблюдать за выборами в Национальную Ассамблею Венесуэлы из России прибыла делегация, в состав которой входят представители Госдумы, Совета Федерации, а также посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам наблюдения за выборами в органы власти в зарубежных странах Владимир Чуров. Программа пребывания делегации предусматривает работу в избирательных штабах партий, посещение участков для голосования, встречу в местном ЦИК. В субботу российских наблюдателей принял президент страны Николас Мадуро.