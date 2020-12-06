Трамп сообщил, что его адвокат Джулиани заразился коронавирусом

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о том, что его личный адвокат 76-летний Рудольф Джулиани, ведущий судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах, заразился коронавирусом.

"У Руди Джулиани, который был величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (по состоянию на данный момент) выборах в истории США, выявлен китайский вирус [так Трамп называет новый коронавирус]. Поправляйся скорей, Руди, мы будем продолжать работу", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Демократ Джозеф Байден объявил о своей победе. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало его избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Судебными тяжбами, связанными с этими нарушениями, активно занимается Джулиани.