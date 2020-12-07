Первый замгоссекретаря США отправится в Республику Корея, чтобы обсудить КНДР

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн отправится 8-11 декабря в Республику Корея, чтобы обсудить, в частности, координацию по вопросам, связанным с КНДР. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента США.

"Он встретится с официальными лицами Республики Корея, чтобы обсудить союз США и Республики Корея и нашу общую приверженность региональной безопасности, стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также продолжение тесной координации по Северной Корее", - говорится в заявлении.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое в феврале 2019 года. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября минувшего года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.