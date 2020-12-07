Каракас призвал США признать провал политики в отношении Венесуэлы вместо критики выборов

БОГОТА, 7 декабря. /ТАСС/. Политика США по отношению к Венесуэле потерпела полную неудачу, и Вашингтону необходимо принять этот факт. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на критику процесса парламентских выборов в республике со стороны госсекретаря США Майкла Помпео.

"Зомби заговорил! Хотя, по словам его начальника, на выборах в США была совершена фальсификация. Спокойно и смиренно примите правду: в Венесуэле вы потерпели полную неудачу. Надеюсь, что очень скоро дипломатия вернется в Госдепартамент и Белый дом", - написал в воскресенье дипломат в Twitter.

Ранее Помпео заявил о том, что результаты выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы не будут отражать волю народа страны, поскольку при голосовании, согласно его утверждению, были допущены фальсификации.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск), венесуэльцам предстоит избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.