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Каракас призвал США признать провал политики в отношении Венесуэлы вместо критики выборов

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что результаты выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы не будут отражать волю народа страны, поскольку при голосовании были допущены фальсификации

БОГОТА, 7 декабря. /ТАСС/. Политика США по отношению к Венесуэле потерпела полную неудачу, и Вашингтону необходимо принять этот факт. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на критику процесса парламентских выборов в республике со стороны госсекретаря США Майкла Помпео.

"Зомби заговорил! Хотя, по словам его начальника, на выборах в США была совершена фальсификация. Спокойно и смиренно примите правду: в Венесуэле вы потерпели полную неудачу. Надеюсь, что очень скоро дипломатия вернется в Госдепартамент и Белый дом", - написал в воскресенье дипломат в Twitter.

Ранее Помпео заявил о том, что результаты выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы не будут отражать волю народа страны, поскольку при голосовании, согласно его утверждению, были допущены фальсификации.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск), венесуэльцам предстоит избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.

Теги
СШАВенесуэла
Парламентские выборы в Венесуэле продлят минимум на час
Решение связано с большим числом избирателей в очереди на голосование
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