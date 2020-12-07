В Джорджии не созовут по просьбе Трампа внеочередную сессию заксобрания

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти американского штата Джорджия не удовлетворят требование действующего президента США республиканца Дональда Трампа о созыве внеочередного заседания местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN вице-губернатор Джорджии, однопартиец американского лидера Джефф Данкан.

"Губернатор не будет созывать нас на специальную сессию, - сказал он. - На этом этапе выборов мы определенно не собираемся менять правила игры. Мы продолжим следовать букве закона".

Вице-губернатор признался, что на прошедших выборах отдал голос за действующего американского лидера, но подчеркнул, что по итогам голосования Трамп не смог одержать победу в этом штате. "Я горжусь тем, что мы можем оценить результаты голосования по итогам проведенного трижды подсчета голосов, из которых следует, что эти выборы были проведены абсолютно честно", - подчеркнул Данкан. При этом он подверг критике позицию Трампа, который настаивает на том, что при голосовании были допущены массовые фальсификации. По словам вице-губернатора, "дезинформация лишь мешает [избирательному] процессу".

В субботу Трамп на своей странице в Twitter обратился к губернатору штата Джорджия республиканцу Брайану Кемпу с призывом созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что Трамп в субботу звонил Кемпу, чтобы "призвать губернатора убедить законодательное собрание штата" отвергнуть итоги выборов и назначить в коллегию выборщиков тех, кто поддержал бы его, а не демократа Джозефа Байдена.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал Байден. Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. Штаб Трампа в пятницу подал иск в суд Джорджии с требованием признать недействительными результатов выборов в штате.

Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Трамп до этого неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей он "легко и быстро" победит в Джорджии.

О выборах в США

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.