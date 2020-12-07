СМИ: Трамп пропустит инаугурацию Байдена и улетит из Белого дома на вертолете

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп планирует в день инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на самолете Air Force One во Флориду, пропустив тем самым все официальные церемонии в столице. Об этом сообщает в воскресенье портал Axios .

По данным его источников, Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на инаугурации, а вместо этого выступит во Флориде на масштабном митинге перед сторонниками, где он объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Издание считает, что Трамп, будучи "в прошлом телезвездой", намеренно собирается создать ситуацию, при которой внимание телезрителей будет разорвано между церемонией приведения к присяге нового президента в Вашингтоне, которая будет проходить при соблюдении норм социальной дистанции, и его собственным выступлением перед огромной толпой во Флориде.

Официально в Белом доме подобную информацию о планах Трампа не подтверждают. "Анонимные источники, которые утверждают, что знают, что планирует или не планирует президент, понятия не имеют [о том, что будет на самом деле]. Когда президенту Трампу будет, что объявить по поводу его планов на 20 января, он даст вам знать", - приводит Axios слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Байден объявил о своей победе. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало его избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.