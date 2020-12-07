Венесуэльская оппозиция утверждает, что явка на парламентских выборах составила менее 20%

БОГОТА, 7 декабря. /ТАСС/. Явка на выборах в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы не превысила 20%. С таким утверждением выступил в воскресенье первый заместитель председателя парламента Хуан Пабло Гуанипа.

"Наши центры по анализу и подсчету голосов передают, что явка минимальна - приблизительно 18,33%", - сказал он на пресс-конференции, видеозапись которой он опубликовал в Twitter.

По мнению депутата, часть проголосовавших пришла на участки под давлением. "Этот результат нас не радует, но дает нам надежду, так как показывает сознательность жителей нашей страны", - сказал Гуанипа. Он также отметил, что оппозиция не намерена признавать достоверность результатов, которые огласят власти Венесуэлы.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск). По итогам голосования будут избраны 227 парламентариев.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.