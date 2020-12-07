NYT: генпрокурор США может покинуть свой пост до окончания срока Трампа

ТАСС, 7 декабря. Генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность покинуть свой пост до окончания в январе 2021 года срока действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье со ссылкой на три источника сообщила газета The New York Times.

По информации источников, Барр может покинуть министерство юстиции до конца 2020 года, однако, как отмечает газета, окончательное решение Барр еще не принял. Один из источников утверждает, что Барр рассматривал возможность покинуть пост за некоторое время до того, как заявил об отсутствии массовых фальсификаций на президентских выборах.

Представители Минюста и Белого дома отказались комментировать изданию информацию о намерении Барра.

Ранее Барр признал, что проверки, проведенные его ведомством совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), пока не выявили масштабных фальсификаций на прошедших в Соединенных Штатах в начале ноября всеобщих выборах. В избирательном штабе Трампа, который настаивает на обратном, поспешили подвергнуть сомнению достоверность слов главы Минюста, подчеркнув, что проверок как таковых проведено не было.

В четверг Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о том, доверяет ли он министру юстиции Соединенных Штатов. Он также заявил, что разочаровался действиями Минюста в связи с расследованием фальсификаций и нарушений со стороны Демократической партии, которые, по утверждению Трампа, имели место на президентских выборах.