СМИ: Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Румынии

ТАСС, 7 декабря. Социал-демократическая партия (СДП) побеждает на парламентских выборах в Румынии, набрав 29,8% голосов после обработки 95% бюллетеней. Об этом в понедельник со ссылкой на данные местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил телеканал Digi 24.

В свою очередь стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия (НЛП) набирает 25,11% голосов.

В парламент также проходит альянс Союза за спасение Румынии - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), который набрал 14,5% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолевают Альянс за единство румын (8,7%) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) - 6%.

По данным ЦИК, средняя явка по стране к 21:00 (22:00 мск) воскресенья составила 31,8%, то есть своим правом голоса воспользовались почти 5,8 млн из более чем 18 млн румын, внесенных в избирательный регистр.