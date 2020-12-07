NYT: Байден может выдвинуть генпрокурора Калифорнии на пост главы Минздрава

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, победивший, по версии американских СМИ, на президентских выборах в США, рассматривает кандидатуру своего однопартийца, нынешнего генерального прокурора штата Калифорния Хавьера Бесерры на пост министра здравоохранения и социальных служб в будущей администрации. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

По данным ее источников, Байден остановил свой выбор на кандидатуре генпрокурора Калифорнии в последние несколько дней, чем застал врасплох членов своей переходной команды. Как утверждает газета, в штабе демократа рассчитывали, что Бесерра возглавит в будущей администрации министерство юстиции, выполняющее в США функции генеральной прокуратуры. На данный момент Министерство здравоохранения и социальных служб США возглавляет республиканец Алекс Азар.

62-летний Бесерра с 1993 по 2017 год представлял Калифорнию в нижней палате Конгресса США. В настоящий момент является генеральным прокурором Калифорнии, сменив на этом посту в 2017 году Камалу Харрис, которая станет вице-президентом США в администрации Байдена. Бесерра стал первым латиноамериканцем, возглавившим генпрокуратуру Калифорнии.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее баллотирующийся на второй срок действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.