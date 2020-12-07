Канада заявила, что не признает результаты выборов в Венесуэле

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады не признает итоги выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, так как избирательный процесс не был достаточно демократичным. С таким утверждением выступил в воскресенье глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада не признает итоги выборов в Венесуэле, состоявшихся 6 декабря, так как избирательный процесс не отвечал минимальным требованиям для проведения свободных и честных демократических выборов", - говорится в заявлении министра. Шампань добавил, что Оттава продолжит поддерживать венесуэльский народ в его стремлении провести честные и демократические выборы.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск). По итогам голосования будут избраны 227 парламентариев.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.