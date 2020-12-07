Колумбия заявила, что не признает результаты парламентских выборов в Венесуэле

БОГОТА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Колумбии заявили о том, что они не собираются признавать результаты парламентских выборов в Венесуэле. Соответствующее заявление в воскресенье распространил колумбийский МИД.

"Колумбия не признает результаты фальсифицированных [парламентских] выборов 6 декабря, инициированных незаконным режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, без гарантий беспристрастности, свободы, равных возможностей, справедливости и прозрачности демократической системы", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что с помощью выборов венесуэльская администрация "стремится продлить узурпацию власти и обеспечить контроль над Национальной ассамблеей (однопалатный парламент - прим. ТАСС), единственным сохранившимся демократическим институтом в Венесуэле". "Колумбия настоятельно призывает международное сообщество активизировать усилия в рамках международного права с тем, чтобы поддержать венесуэльский народ в его надеждах на восстановление верховенства права и демократии", - подчеркивается в документе.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск). По итогам голосования будут избраны 227 парламентариев.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.