СМИ: в Гонконге задержали группу выпускников вуза за сепаратистские лозунги

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 декабря. /ТАСС/. Гонконгская полиция в понедельник утром задержала не менее 8 выпускников Китайского университета Гонконга за попытки продвижения сепаратистских лозунгов. Об этом сообщил новостной портал "Сянган линъи".

19 ноября более сотни студентов собрались на территории университета в знак протеста против отмены выпускной церемонии из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем они принялись скандировать запрещенные лозунги, связанные с идеями гонконгской "независимости". Администрация вуза вызвала полицию. В расследовании инцидента участвовали сотрудники нового спецподразделения по обеспечению национальной безопасности.

Среди задержанных - активист молодежного радикального движения Артур Юн. В его квартире был произведен обыск.

Летом 2019 года в этом специальном административном районе КНР вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Всего полицией было задержано свыше 9 тыс. нарушителей, среди которых оказалось много студентов.

30 июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

После принятия нового правового акта ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявил о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые попытались бежать за рубеж.