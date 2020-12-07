Глава МИД Бразилии заявил о непризнании результатов выборов в Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу считает проходящие в воскресенье выборы нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы "попыткой легитимизации режима" президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

"Он сможет легитимизировать себя исключительно в глазах тех, кто ценит диктатуру и оргпреступность или мирится с ними", - написал дипломат в Twitter. По его мнению, результатом признания законности власти Мадуро станут "еще больший гнет и голод среди венесуэльцев, усиление криминала во всем регионе".

Он также подчеркнул готовность Бразилии продолжать работу в целях восстановления демократии в Венесуэле "со всеми желающими партнерами". "Мы будем защищать безопасность, человеческое достоинство и свободу в Латинской Америке и во всем мире", - утверждает Араужу.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и должны были закрыться в 18:00 (01:00 понедельника мск), однако незадолго до окончания голосования власти объявили о его продлении "до 19:00 или до тех пор, пока есть люди [в очереди для голосования]". По итогам народного волеизъявления будут избраны 227 парламентариев.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.