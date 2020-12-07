Пропрезидентский блок набирает 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле

БОГОТА, 7 декабря. /ТАСС/. Коалиция "Великий патриотический полюс", который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Боливарианской Республике. Об этом в понедельник сообщила президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо.

"За "Великий патриотический полюс" проголосовали 3 558 320 человек, что составляет 67,7%", - заявила она, выступление которой транслировал канал Telesur. Она добавила, что на втором месте находится "Демократический альянс", представляющий оппозиционные партии. "За них проголосовали 944 665 избирателей, что составляет 17,95%", - отметила она.

Глава НИС подчеркнула, что подсчитано чуть больше 82% голосов, а явка составила 31%.

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов, состоялись в воскресенье. Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.