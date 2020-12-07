Заксобрание Аризоны закроется из-за выявления коронавируса у адвоката Трампа

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Обе палаты законодательного собрания американского штата Аризона приостановят свою работу на текущей неделе после объявления о положительном тесте на коронавирус у личного адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом со ссылкой на заявления представителей законодательного собрания Аризоны сообщила в воскресенье газета The Hill.

Источники издания пояснили, что неделей ранее 76-летний Джулиани, ведущий судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших 3 ноября в США всеобщих выборах, посетил Аризону и несколько часов общался с законодателями штата от Республиканской партии, обсуждая с ними упомянутые нарушения. Теперь, как было заявлено, в целях предотвращения угрозы распространения эпидемии обе палаты заксобрания Аризоны отменят все запланированные у них на эту неделю мероприятия.

Джулиани, по данным газеты, в минувший понедельник в течение около десяти часов общался в одном из отелей города Финикс, столице штата, с как минимум 11 его законодателями. Причем, судя по сделанным тогда фотографиям, участники той встречи не носили защитных масок.

О заражении Джулиани сообщил ранее в воскресенье действующий президент Трамп. "У Руди Джулиани, который был величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных выборах в истории США, выявлен китайский вирус (так Трамп называет новый коронавирус - прим. ТАСС). Поправляйся скорей, Руди, мы будем продолжать работу", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Демократ Джозеф Байден объявил о своей победе. Профильное Управление по общим вопросам администрации США уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Но Трамп не признает своего поражения и намерен добиваться в судах проведения пересчета голосов избирателей, поскольку считает, что на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Судебными тяжбами, связанными с этими предполагаемыми нарушениями, и занимается Джулиани.