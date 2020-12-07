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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро поздравил блок "Великий патриотический полюс" с победой на парламентских выборах

После подсчета 82% бюллетеней блок набирает 67,7% голосов

БОГОТА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил коалицию "Великий патриотический полюс", которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, с победой на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время выступления в Каракасе.

"Поздравления "Великому патриотическому полюсу". Поздравления Единой социалистической партии Венесуэлы", - заявил Мадуро, выступление которого транслировал канал Telesur.

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов, состоялись в воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней "Великий патриотический полюс" набирает 67,7% голосов, на втором месте оппозиционный "Демократический альянс" с 17,95% голосов.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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