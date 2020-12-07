Полиция Греции задержала почти 400 человек в центре Афин из-за запрета на митинги

АФИНЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция Греции задержала в воскресенье 374 человека в центре Афин из-за запрета на митинги 6 декабря - в день памяти о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого в 2008 году застрелил полицейский. Об этом сообщило в понедельник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), ссылаясь на информацию из источников в правоохранительных органах.

По их данным, полицейские задержали 374 человека в центре Афин в рамках введенного запрета на митинги и в нарушение мер защиты от пандемии коронавируса. Впоследствии 135 человек из этого числа были арестованы. Большая часть задержаний была проведена в центральном районе Эксархия, где часто происходят стычки представителей левацких организаций с полицейским спецназом.

Митинги, на которые собиралась молодежь, были в воскресенье мирными, люди пришли с плакатами, вспоминая о 6 декабря 2008 года, когда от пули полицейского погиб Алексис Григоропулос. Полицейские, выполняя приказ, разгоняли в воскресенье любые собрания и шествия, не пропустив даже делегацию учителей к памятнику подростку, установленному на улице на месте его гибели.

Правоохранительные органы сообщили о начале расследования в отношении полицейского, который, судя по видео, которое появилось в социальных сетях, уничтожил букет цветов, оставленный на месте убийства подростка.

Греческая полиция, ссылаясь на необходимость борьбы с распространением пандемии коронавируса, запретила в субботу митинги и шествия 6 декабря в день памяти о Григоропулосе. Было объявлено, что за нарушение запрета будет налагаться административный штраф в размере €5 тыс. для юридических лиц и €3 тыс. для физических лиц, организующих публичные собрания на открытом воздухе. Лицам, нарушающим запрет на участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе, будет грозить административный штраф в €300.

День памяти Григоропулоса

Ежегодно на очередную годовщину гибели Алексиса Григоропулоса в столице проводились демонстрации и шествия представителей левых партий, молодежных организаций, а также часто происходили беспорядки с участием анархистов. В этом году с целью предотвращения митингов и шествий, связанных с памятной датой, на улицах Афин, Салоник и других городов в воскресенье развернуты около 5 тыс. полицейских. С целью помешать сбору людей в центре города по указанию полиции были закрыты на выход пассажиров более 20 станций линий подземного и наземного метро, через которые поезда проходили без остановок.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и автомашин, которые длились около трех недель. По данным Торговой палаты Афин, тогда 565 магазинам был нанесен ущерб на сумму €200 млн.

Процесс по делу двух полицейских, которые были причастны к убийству подростка, длился почти год. Баллистическая экспертиза показала, что пуля попала в сердце Григоропулоса рикошетом, однако, по показаниям свидетелей, 38-летний полицейский стрелял в сторону группы подростков, блокировавшей патрульную полицейскую машину. Суд признал полицейского виновным в умышленном убийстве и приговорил его в октябре 2010 года к пожизненному заключению. Однако позднее этот вердикт в процессе апелляции был заменен на 13-летний срок, а в июле 2019 года полицейский был отпущен на свободу. Другой полицейский, признанный соучастником преступления, получил 10-летний срок, который через год был заменен на условный "по состоянию здоровья заключенного", и его тоже освободили.