"Оппозиционная платформа" заявила о победе своего кандидата на выборах мэра Кривого Рога

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила о победе своего кандидата Константина Павлова с 58,5% голосов во втором туре выборов мэра Кривого Рога.

"В штабе кандидата в мэры Кривого Рога Константина Павлова заявили о стопроцентном окончании параллельного электронного подсчета голосов и о наличии в распоряжении штаба и наблюдателей протоколов с "мокрыми" печатями со всех 294 избирательных участков. Павлов - 58,5% (97 774 голоса)", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте партии. Его оппонент - кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, по данным ОПЗЖ, набрал 41,5% (69 355 голосов). При этом кандидат от оппозиции, по данным параллельного подсчета, победил на 289 участках, а Шевчик - только на пяти. "Павлов обошел своего оппонента Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тыс. голосов. Также он победил во всех семи районах Кривого Рога", - добавили в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии также обратили внимание на то, что в Кривом Роге зафиксирована самая высокая явка на Украине во втором туре - 35,22%.

Территориальная избирательная комиссия города пока не сообщила итоги выборов.

В воскресенье в Кривом Роге - родном городе президента Украины Владимира Зеленского - прошел второй тур выборов мэра. Первый состоялся 25 октября. На должность главы города претендуют кандидат от президентской партии "Слуга народа", генеральный директор одного из предприятий миллиардера Рината Ахметова Дмитрий Шевчик и член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. Действующий мэр Юрий Вилкул, который победил в первом туре, снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Официальные итоги голосования должны быть опубликованы до следующей пятницы.

Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу фонда "Украинская политика", по состоянию на 18:00 (19:00 мск) воскресенья Шевчик набрал 51,7% голосов, Павлов - 47,2%.