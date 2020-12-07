Тихановская заявила о необходимости усиления давления на власти Белоруссии со стороны ЕС

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает недостаточным давление Евросоюза на белорусские власти и выступает за скорейшее введение экономических санкций. Об этом Тихановская заявила в интервью белорусскому порталу tut.by , опубликованном в понедельник.

"Теперь мы уже не просим - требуем экономические санкции, потому что мы понимаем, сколько людей страдают ни за что. Нервы уже сдают. У них (Евросоюза - прим. ТАСС) под носом происходит геноцид народа, а они раскачиваются, послов отправляют ноты вручать", - отметила Тихановская.

Она считает, что со стороны Евросоюза "все делается слишком медленно". "Хотелось бы быстрее, но попробуй такую махину расшевели. Я считаю, что мы и так уже многого добились", - сказала экс-кандидат. Тихановская также призналась, что ей пока не удается наладить контакт с представителями России. "Половина меня упрекает, что я недостаточно работаю с Россией, половина - что я уже слишком настойчиво прошу их о каком-то диалоге", - сказала Тихановская.

Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вячорко отметил, что "сейчас все, в том числе в ЕС, считают, что третьего пакета санкций будет недостаточно и давление должно усиливаться". "Третий пакет санкций будет принят через две недели, четвертый и пятый, скорее всего, в январе и феврале", - предположил Вячорко. При этом он считает важным, чтобы "санкции балансировались помощью белорусам: ровно столько, сколько накладывается санкций, должно быть и помощи репрессированным, бизнесу, рабочим, студентам".

ЕС ввел санкции в отношении 55 представителей руководства страны, включая президента Александра Лукашенко, членов избирательных комиссий, силовиков. Выступая в конце ноября в Европарламенте, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС разрабатывает третий пакет санкций, поскольку Минск пока не изменил свою политику, несмотря на давление Брюсселя.