МИД КНР против новых визовых ограничений США в отношении китайских должностных лиц

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай выразил решительный протест США в связи с новыми визовыми ограничениями в отношении ряда должностных лиц КНР. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай выступает решительно против и категорически осуждает новые визовые ограничения со стороны США", - сказала она на регулярном брифинге.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК), в связи с приписываемой им Вашингтоном "деятельностью по принуждению". По его словам, визовые ограничения коснутся "лиц, активно участвующих в деятельности отдела Единого фронта [ЦК КПК], которые прибегали либо угрожали физическим насилием, похищением и разглашением конфиденциальной информации, шпионажем, саботажем или злонамеренным вмешательством во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или предпринимательскую деятельность". Как пояснил Помпео в Twitter, речь идет о введении визовых ограничений в отношении должностных лиц КНР, которые якобы "участвовали в злонамеренных действиях с целью склонить к сотрудничеству и принуждать тех, кто выступает против политики Пекина".

Ранее США приняли решение ужесточить правила предоставления туристических виз членам КПК и их ближайшим родственникам. Теперь они смогут получать визы сроком только на один месяц пребывания с разовым правом въезда в страну. До этого такие визы выдавались сроком на 10 лет. В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что ужесточение американской стороной правил предоставления туристических виз членам КПК противоречит интересам Вашингтона.