Полиция Гонконга распорядилась заморозить счета семьи беглого оппозиционера

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция Гонконга распорядилась заблокировать счета в банке HSBC членов семьи оппозиционного политика Теда Хуэя, сбежавшего в Великобританию. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK.

Речь идет о бывшем депутате Законодательного совета от Демократической партии. На прошлой неделе он отправился в Данию, отказался возвращаться и заявил о намерении остаться Великобритании, чтобы избежать судебного преследования на родине. К нему присоединились родители, жена и дети, также покинувшие Гонконг.

Полиция потребовала заморозить их счета на том основании, что активист подозревается в "отмывании денег" путем незаконного сбора средств и в "сговоре с иностранными силами", что нарушает закон о национальной безопасности.

Экс-депутат является фигурантом дел об участии в прошлогодних антиправительственных протестах в Гонконге и срыве заседаний парламента. Суд разрешил ему выйти на свободу под залог и предоставил возможность совершить визит в Данию для участия в мероприятии по проблеме климата. В настоящее время 38-летний оппозиционер в Гонконге внесен в список разыскиваемых лиц.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

После принятия правового акта ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявил о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые попытались бежать, в частности, в Великобританию и на Тайвань.