Власти Эфиопии заявили о разгроме отрядов Народного фронта освобождения Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Разгромленные структуры мятежников из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) не имеют возможности организовать какое-либо сопротивление. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении офиса премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

"Верхушка НФОТ распространяет ложь о том, что ее сторонники способны создать угрозу путем длительного сопротивления в горных районах Тыграя, - отмечается в заявлении. - Они также лгут, что осуществили стратегический отход и сохранили всю административную структуру НФОТ. В действительности мятежники разгромлены и дезорганизованы".

В заявлении указано, что верхушка НФОТ не может быть стороной в переговорах, ее члены будут арестованы и переданы в руки правосудия. "Руководство НФОТ пытается добиться международного посредничества с тем, чтобы избежать ответственности и суда", - говорится в документе. При этом подчеркнуто, что правительство Эфиопии в самое ближайшее время в координации с ООН приступит к возвращению в свои дома беженцев, которые покинули Тыграй во время боевых действий, и окажет им всю необходимую помощь.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября после того, как мятежники из НФОТ напали днем ранее на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Генеральная прокуратура Эфиопии выписала ордер на арест около 70 лиц из верхушки НФОТ, они обвиняются в государственной измене.

Лидеры НФОТ покинули Мэкэле за несколько часов до вхождения в город федеральных войск. Возглавляющий НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена.