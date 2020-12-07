Белорусская оппозиция разрабатывает проект конституции на случай прихода к власти

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Белорусская оппозиция разрабатывает проект конституции, который она надеется утвердить в случае своего прихода к власти. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал tut.by , который опубликовал интервью с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, ее политическим советником Александром Добровольским и советником по международным вопросам Франаком Вячорко.

"Это будет проект конституции, где правительство будет отвечать перед парламентом, будет парламентско-президентская республика", - сказал Добровольский. "Проект конституции разработан на основании конституции 1994 года, будут заменены разделы, которые касаются полномочий государственной власти и взаимодействия между ветвями", - добавил он. Добровольский сообщил, что окружение Тихановской ведет разработку проекта основного закона вместе с так называемой общественной конституционной комиссией, которой руководит Мечислав Гриб, занимавший пост председателя Верховного совета Белоруссии в 1994-1996 годах.

Вячорко сообщил, что белорусская оппозиция намерена опубликовать несколько документов. "Первый - предложения по проведению новых выборов, второй - программу экономической помощи на транзитный период, что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы, третий - это сценарии развития событий, чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и надо быть готовыми к разным сценариям, четвертый - предложения по конституционной реформе, но не то, что делает [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, а именно принципы конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы конституции станет еще хуже", - заявил Вячорко.

Тихановская заявила, что создает команду, из которой она надеется сформировать правительство в случае своего прихода к власти. "Мы сейчас расширяем этот кабинет, чтобы охватить каждую сферу деятельности, чтобы после переговоров была мягкая организация новых выборов, без повальных люстраций", - сказала она. При этом она вновь пригрозила в случае прихода оппозиции к власти привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акций протеста.

На фоне проходящих в стране со дня президентских выборов 9 августа массовых протестов Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.