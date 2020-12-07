Глава МИД Украины выступил против введения экономических санкций в отношении Белоруссии

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не видит необходимости в введении экономических санкций в отношении Белоруссии. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник интервью изданию РБК-Украина.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Белоруссии, то я пока против любых экономических санкций в отношении белорусских компаний или секторов экономики. У нас с Белоруссией есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас, подчеркиваю, по состоянию на сейчас фундаментальной необходимости для экономических санкций", - сказал министр.

По его словам, торговля одинаково важна для обеих стран. "Будем следовать этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронно с Евросоюзом и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и в плане требований демократических преобразований в Белоруссии. Для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - сказал глава МИД. При этом он подчеркнул, что Украина "однозначно на стороне белорусского народа". "И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-то состоятся, народ изберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу [Светлану] Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта и готов к разговору с ней", - добавил министр.