Боррель: главы МИД ЕС должны понять, что такое стратегическая автономия Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Перспективы развития концепции стратегической автономии ЕС в условиях намерения перезапустить отношения с США остаются крайне противоречивы, странам сообщества еще нужно понять ее суть. Об этом заявил в понедельник верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Брюссель на заседание Совета ЕС.

"За рабочим ланчем нам предстоит обсудить крайне противоречивый вопрос стратегической автономии ЕС, что это значит. Этот вопрос займет у нас весьма долгое время, поскольку нам нужно уточнить, что же это такое, и почему мы должны развивать дальше, что мы уже согласовали", - заявил Боррель.

"Мы сегодня будем много говорить о трансатлантических отношениях. Еврокомиссия и верховный представитель подготовили пакет предложений о перезапуске отношений с США (при новой администрации)", - заявил он.

Концепция стратегической автономии ЕС подразумевает в числе прочего расширение возможностей Евросоюза самостоятельно проводить военные операции без опоры на США и НАТО, где Соединенные Штаты играют доминирующую роль. В случае нового потепления отношений с США Брюссель предлагает рассматривать эту концепцию как способ стать более эффективным военным союзником для США. Однако в Вашингтоне эта инициатива не пользуется большим одобрением, поскольку в числе прочего она подразумевает расширение инвестиций и госдотаций в оборонную промышленность государств ЕС с перспективой предоставления большинства оборонных заказов стран сообщества военно-промышленному комплексу Евросоюза, а не США, которые привыкли собирать все основные военные заказы внутри НАТО.