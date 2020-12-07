В Китае пригрозили США контрмерами, если они продолжат вмешиваться в дела Гонконга

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай будет вынужден принять строгие контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала сообщения о том, что Соединенные Штаты якобы готовят санкции в отношении более чем 10 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

"Решения, о котором вы говорите (введение санкций - прим. ТАСС), еще не было. Если эта информация верна, то вы можете представить позицию Китая [по этому вопросу]", - ответила Хуа Чуньин на просьбу журналистов прокомментировать сообщения. "Как мы неоднократно повторяли, Китай выступает решительно против и категорически осуждает вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Китая и санкции со стороны США в адрес официальных лиц КНР под предлогом Гонконга", - указала она.

Как отметила дипломат, "Гонконг - неотъемлемая часть Китая, дела Гонконга являются внутренними делами Китая и не терпят вмешательства извне". "Мы призываем США перестать вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела КНР и избегать движения по неверному пути", - продолжила Хуа Чуньин. "Если США продолжат идти по неверному пути, Китай предпримет строгие контрмеры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также защиты законных прав и интересов китайских граждан", - резюмировала она.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты готовят санкции в отношении более чем 10 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. По данным его источников, под санкции могут попасть до 14 человек, среди которых члены Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) и Коммунистической партии Китая. Источники утверждают, что экономические санкции могут быть введены уже 7 декабря.

В ноябре власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от работы четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.