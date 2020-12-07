Додон заявил, что в Молдавии фактически началась кампания по досрочным выборам в парламент

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Молдавия после избрания президента фактически вошла в кампанию по досрочным парламентским выборам. Об этом заявил действующий глава республики Игорь Додон по итогам состоявшейся в понедельник встречи с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаный.

"Сразу после второго тура президентских выборов - 15 ноября - страна фактически вошла в следующую кампанию - по подготовке к досрочным парламентским выборам. В связи с этим мы призвали все политические силы Республики Молдова проявить максимальную ответственность и не забывать о важности сохранения социально-экономической стабильности страны", - написал Додон на своей странице в Facebook. Ранее он выступил за роспуск парламента и проведение досрочных выборов в мае-июне будущего года.

Додон сообщил, что обсудил с премьером и спикером четыре законопроекта бюджетно-налоговой сферы, которые призваны обеспечить нормальное функционирование социально-экономической системы страны в 2021 году. "Напомним, что на прошлой неделе пакет этих законов был принят парламентом в первом чтении, и сейчас правительство ожидает рассмотрения поправок, чтобы затем вынести проекты на второе чтение", - написал президент.

В Молдавии правительство не обязано уходить в отставку после вступления в должность нового президента. Поэтому избранный глава государства Майя Санду, выступая в воскресенье на митинге своих сторонников в Кишиневе, призвала Кику подать в отставку, чтобы спровоцировать правительственный кризис и добиться роспуска парламента. Ранее Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая поддерживает Додона, предложила обсудить организацию досрочных выборов.

В действующем составе парламента ПСРМ располагает 37 мандатами из 101. У фракции проевропейской Партии действия и солидарности, которую возглавляет Санду, - 15. Фракция Демократической партии Молдовы, которая до недавнего времени входила в правящую коалицию с ПСРМ, представлена 11 депутатами. У "Платформы "Достоинство и правда" 11 мандатов, у партии "Шор" - 9 и у группы "Про Молдова" - 3. Проевропейские оппозиционные партии обсуждают возможность отставки сформированного ПСРМ правительства Кику, но у них нет для этого необходимого числа голосов.