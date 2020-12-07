В Белоруссии в ходе протестов 6 декабря задержали 344 человека

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в воскресенье в ходе несанкционированных акций протеста задержали 344 человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека", - проинформировала официальный представитель МВД республики.

В сообщении отмечается, что в отдельных случаях участники акций протеста пытались выходить на проезжую часть и не подчинялись требованиям сотрудников милиции. В целях стабилизации обстановки сотрудники правоохранительных органов задерживали "активистов с незарегистрированной символикой, скандирующих провокационные лозунги, призывающих к нарушениям общественного порядка".

Чемоданова заявила, что число участников протестов в стране существенно снизилось.

"Несмотря на активные призывы различных деструктивных Telegram-каналов, транслирование ими картинок "массовости" протестов, на самом деле воскресенье прошло достаточно спокойно: существенно снизилась численность протестных акций и число их участников", - написала она в своем телеграм-канале.

Чемоданова добавила, что в Минске несанкционированные мероприятия проходили в нескольких местах одновременно, но в основном - во дворах домов, и также "были маломасштабны".