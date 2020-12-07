"Сокол-2" ищет истоки жизни во Вселенной

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") сейчас стремительно отходит от Земли, чтобы начать новую миссию после успешного завершения своей первой головокружительной операции длиной в шесть лет и 5,2 млрд км. Финальная точка в ней была поставлена в ночь с 5 на 6 декабря, когда в пустыне на юге Австралии приземлилась на парашюте капсула диаметром 40 см. В ней находятся собранные этим аппаратом уникальные образцы грунта с астероида, изучение которых, как надеются в Токио, может пролить свет в том числе и на загадки появления жизни на Земле.
Сама история началась в декабре 2014 года, когда с японского космодрома на острове Танэгасима стартовала тяжелая ракета-носитель, отправившая в полет зонд "Хаябуса-2". Его целью был астероид, находящийся на расстоянии 300 млн км от Земли. Этому небесному телу диаметром всего 900 м в Токио присвоили имя Рюгу ("Дворец дракона") по мотивам популярной японской сказки о путешествии молодого рыбака, который угодил в гости к загадочному владыке океанских глубин, но сумел вернуться домой.
Из пушки по астероиду
К своей цели "Хаябуса-2" прибыл летом 2018 года и на время превратился в искусственный спутник астероида, чтобы тщательно изучить его поверхность с целью выбора места для посадки. Ситуация оказалась сложнее, чем казалось с Земли, — Рюгу был густо покрыт неровными острыми камнями, площадку пришлось искать долго. Для этого впервые в истории на астероид были сброшены самоходные роботы, передавшие детальную информацию о его поверхности.
Наконец, в феврале 2019 года "Сокол-2" совершил посадку, собрав грунт с поверхности Рюгу. Но предстояла и более сложная задача — получить образцы из глубинных слоев, остающихся нетронутыми, по мнению ученых, со времен рождения нашей Солнечной системы примерно 4,6 млрд лет назад.
Это была операция, достойная пера Жюля Верна: "Сокол-2" отделил от себя пушку, которая подошла к поверхности астероида и выстрелила в него увесистым медным снарядом. Он создал на астероиде кратер по типу тех, что возникают от удара метеорита. Пришлось решить еще немало запутанных проблем, но в июле 2019 года аппарат совершил вторую посадку и взял образцы грунта из недр астероида.
Огненная точка
Многие задачи при этом компьютер "Хаябуса-2" решал сам, поскольку радиосигнал с Земли на расстояние в 300 млн км идет слишком долго и специалисты из японского ЦУПа просто не могли управлять быстрыми операциями. Но все прошло, как выражаются теперь в Токио, "на 10 тыс. процентов успешно".
Совершив обратный путь, "Сокол-2" на расстоянии в 220 тыс. км от Земли отделил от себя 5 декабря нынешнего года кассету с драгоценными образцами внеземного грунта. Полет этого крохотного объекта был точно ориентирован на площадку на закрытом военном полигоне Вумера в Австралии, где, кстати, в 50–60-х годах прошлого века была проведена серия британских ядерных испытаний.
Кассета пронеслась через атмосферу нашей планеты, выдержав нагревание свыше 3 тыс. градусов, — ее даже засняли с Земли как летящую по небу огненную точку. На высоте 10 тыс. м она раскрыла парашют и начала подавать сигналы радиомаяка. По ним капсулу легко отыскала японская поисковая миссия, направленная в район падения на вертолете в сопровождении беспилотника. Члены группы немедленно передали фотографии кассеты, которая мирно лежала на красноватой земле пустыни, зацепившись парашютом за невысокий куст.
В новый путь
Теперь капсулу отправят спецбортом в Токио в штаб-квартиру Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Там начнется неспешный процесс изучения образцов: ученых более всего интересует наличие в них органических соединений и следов воды.
Согласно некоторым теоретическим разработкам, жизнь во Вселенной разносили обломки малых небесных тел типа Рюгу. Исследование добычи "Сокола-2" может, как полагают, помочь проверке таких предположений.
Ну а сам зонд пустился в новое путешествие — он в прекрасной технической форме и пока потратил не более половины имеющегося у него топлива. Теперь аппарат должен совершить путь к крохотному астероиду с регистрационным именем 1998KY26, который, как и Рюгу, находится между орбитами Земли и Марса. К этому небесному телу диаметром всего 10 м "Сокол-2" должен подлететь в июле 2031 года.
Василий Головнин, Токио