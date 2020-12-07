"Сокол-2" ищет истоки жизни во Вселенной

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") сейчас стремительно отходит от Земли, чтобы начать новую миссию после успешного завершения своей первой головокружительной операции длиной в шесть лет и 5,2 млрд км. Финальная точка в ней была поставлена в ночь с 5 на 6 декабря, когда в пустыне на юге Австралии приземлилась на парашюте капсула диаметром 40 см. В ней находятся собранные этим аппаратом уникальные образцы грунта с астероида, изучение которых, как надеются в Токио, может пролить свет в том числе и на загадки появления жизни на Земле. Сама история началась в декабре 2014 года, когда с японского космодрома на острове Танэгасима стартовала тяжелая ракета-носитель, отправившая в полет зонд "Хаябуса-2". Его целью был астероид, находящийся на расстоянии 300 млн км от Земли. Этому небесному телу диаметром всего 900 м в Токио присвоили имя Рюгу ("Дворец дракона") по мотивам популярной японской сказки о путешествии молодого рыбака, который угодил в гости к загадочному владыке океанских глубин, но сумел вернуться домой. Из пушки по астероиду К своей цели "Хаябуса-2" прибыл летом 2018 года и на время превратился в искусственный спутник астероида, чтобы тщательно изучить его поверхность с целью выбора места для посадки. Ситуация оказалась сложнее, чем казалось с Земли, — Рюгу был густо покрыт неровными острыми камнями, площадку пришлось искать долго. Для этого впервые в истории на астероид были сброшены самоходные роботы, передавшие детальную информацию о его поверхности.

Описание Астероид Рюгу © JAXA via AP

Наконец, в феврале 2019 года "Сокол-2" совершил посадку, собрав грунт с поверхности Рюгу. Но предстояла и более сложная задача — получить образцы из глубинных слоев, остающихся нетронутыми, по мнению ученых, со времен рождения нашей Солнечной системы примерно 4,6 млрд лет назад. Это была операция, достойная пера Жюля Верна: "Сокол-2" отделил от себя пушку, которая подошла к поверхности астероида и выстрелила в него увесистым медным снарядом. Он создал на астероиде кратер по типу тех, что возникают от удара метеорита. Пришлось решить еще немало запутанных проблем, но в июле 2019 года аппарат совершил вторую посадку и взял образцы грунта из недр астероида. Огненная точка Многие задачи при этом компьютер "Хаябуса-2" решал сам, поскольку радиосигнал с Земли на расстояние в 300 млн км идет слишком долго и специалисты из японского ЦУПа просто не могли управлять быстрыми операциями. Но все прошло, как выражаются теперь в Токио, "на 10 тыс. процентов успешно".

Описание Сбор образцов грунта с поверхности астероида Рюгу, 2019 год © JAXA via AP