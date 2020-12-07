Greenpeace призвал к скорейшему прекращению добычи угля в Чехии

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник попытались вывесить на здании Министерства промышленности и торговли Чехии плакат с призывом к скорейшему прекращению добычи угля в стране. Как сообщил сайт газеты Mlada fronta DNES, акцию пресекла полиция.

Активисты, лица которых были закрыты карнавальными масками чертей, еще до начала рабочего дня проникли в здание Минпромторга, чтобы вывесить на одном из его балконов плакат с надписью "Кто добывает уголь, тот попадет в пекло!". Они были задержаны полицией и позднее отпущены после проведения предусмотренных в таких ситуациях административных формальностей.

В Праге в понедельник экологические активисты также провели акции протеста перед зданиями МИД, Минздрава, Минсельхоза и других государственных ведомств Чехии. В них, согласно изданию, приняли участие более десятка активистов.