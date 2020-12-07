В Минске начался протестный марш пенсионеров

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Акция протеста под названием Марш пенсионеров началась в понедельник в центре белорусской столицы. Об этом сообщил белорусский портал Onliner .

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В последние несколько месяцев демонстрации пожилых сторонников белорусской оппозиции проходят в Минске по понедельникам. В нынешний раз число участников марша оказалось меньше, чем раньше. Белорусский интернет-портал tut.by опубликовал видеозапись движения протестной колонны, в которой насчитывается несколько десятков человек. В прошлом число участников таких акций протеста насчитывало несколько сотен человек в начале акции и до 2 тыс. - при завершении шествия.

Участники марша пенсионеров в понедельник собрались на площади Якуба Коласа. Небольшая колонна собравшихся на площади начала движение по проспекту Независимости в направлении площади Победы, передает Onliner. Сотрудники милиции предупреждают по громкоговорителю, что марш не был санкционирован властями.

В начале акции на площади Якуба Коласа было замечено много микроавтобусов с тонированными стеклами, в которых передвигаются белорусские силовики во время акций протеста оппозиции. Сотрудники правоохранительных органов перегородили движение по проспекту Независимости в сторону центра.

Портал Onliner передает, что, по словам очевидцев, на площади Якуба Коласа силовики задержали как минимум одного человека. В свою очередь, польский телеканал "Белсат", вещающий по спутнику на Белоруссию, сообщил, что на марше пенсионеров в Минске в понедельник были задержаны два его сотрудника - журналистка Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич.